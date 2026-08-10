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Propiedades residenciales en venta en Uzvencio seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Volungiai, Lituania
Casa
Volungiai, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 1
La casa está ubicada en la parte central sur de la ciudad de Kelmia, cerca de la escuela, ar…
$35,035
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Casa en Uzventis, Lituania
Casa
Uzventis, Lituania
Área 50 m²
Número de plantas 1
La casa se encuentra en la parte central de la ciudad de Kražiai, cerca de la escuela, parro…
$31,671
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Parámetros de las propiedades en Uzvencio seniunija, Lituania

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