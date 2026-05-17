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Casas con garaje en Venta en Uzusaliu seniunija, Lituania

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Casa en Pasiliai, Lituania
Casa
Pasiliai, Lituania
Área 164 m²
Número de plantas 1
Casa en venta Jurginο g. 11, Ušusaliai, 164.29 sq.m area, 1 floor La casa de 164 metros cua…
$288,954
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Casa en Pasiliai, Lituania
Casa
Pasiliai, Lituania
Área 164 m²
Número de plantas 1
Casa en venta Jurginο g. 11, Ušusaliai, 164.29 sq.m area, 1 floor La casa de 164 metros cua…
$282,675
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Casa en Guldynai, Lituania
Casa
Guldynai, Lituania
Área 121 m²
Número de plantas 2
Tu casa en la naturaleza - ¡En la comida! Una casa de jardín de 120,92 metros cuadrados se …
$152,811
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AdriastarAdriastar
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