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Casas en Venta en Utenos rajono savivaldybe, Lituania

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Casa en Kauliniskis, Lituania
Casa
Kauliniskis, Lituania
Área 242 m²
Número de plantas 2
Una casa residencial de 241,80 metros cuadrados con 31,63 parcela de ares en Kauliniškis, Ut…
$99,216
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Casa en Ruzgiskes, Lituania
Casa
Ruzgiskes, Lituania
Área 93 m²
Número de plantas 1
Una casa ordenada y acogedora, rodeada de naturaleza, está esperando nuevos propietarios. El…
$277,646
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Casa en Geniakalnis, Lituania
Casa
Geniakalnis, Lituania
Área 55 m²
Número de plantas 2
VENTA DE SU CUENTA EN LA LECCIÓN ¿Buscando paz, naturaleza y rincón privado para la recreac…
$173,374
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Casa en Antandraja, Lituania
Casa
Antandraja, Lituania
Área 64 m²
Número de plantas 2
RESIDERED HOUSEHOLD with LIVE BUILDINGs ON THE ROAD OF LOBINE / LOGBOOK ESTER GRANT! Locali…
$428,942
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Casa en Klykiai, Lituania
Casa
Klykiai, Lituania
Área 764 m²
Número de plantas 2
Un acogedor y moderno centro de recreación en la orilla del lago, rodeado de un bosque madur…
$1,71M
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