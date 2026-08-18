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Locales comerciales en venta en Ukmerges miesto seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 1 764 m² en Ukmerge, Lituania
Propiedad comercial 1 764 m²
Ukmerge, Lituania
Área 1 764 m²
Piso 1
Edificio en venta - Restaurante en Ukmerge 1764, 09 metros cuadrados segundo edificio con só…
$968,736
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Propiedad comercial 125 m² en Ukmerge, Lituania
Propiedad comercial 125 m²
Ukmerge, Lituania
Área 125 m²
Piso 1
TENIENDO LAS BUILDINGS OF THE PURPOSE OF DESTINATION G. IN UKGERIA, STRATEGIC BACKGROUND, VI…
$368,799
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