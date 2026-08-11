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Propiedades residenciales en venta en Tytuvenu apylinkiu seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Sedbarai, Lituania
Casa
Sedbarai, Lituania
Área 58 m²
Número de plantas 1
La antigua casa de la antigua casa de la vieja casa, el príncipe Shedbean, el bueno RAJ. ---…
$18,549
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Capital
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Casa en Medsodziai, Lituania
Casa
Medsodziai, Lituania
Área 135 m²
Número de plantas 1
The homestead for sale was built in 1870, in TinThe house was built in 1870.Plot 29.4 acres,…
$47,507
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Parámetros de las propiedades en Tytuvenu apylinkiu seniunija, Lituania

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