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Locales comerciales en venta en Tryskiu seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 395 m² en Tryskiai, Lituania
Propiedad comercial 395 m²
Tryskiai, Lituania
Área 395 m²
PRESENTACIÓN DE COMERCIALES - PRODUCCIÓN - TIFÉN FIGURA EN Address: Bokšto g. 19, Trakai, T…
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Propiedad comercial 1 149 m² en Pabalve, Lituania
Propiedad comercial 1 149 m²
Pabalve, Lituania
Área 1 149 m²
Piso 1
Local comercial situado en la zona de Telšiai se venden. A un kilómetro de distancia. Los lo…
$52,169
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