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Casas en Venta en Telsiu rajono savivaldybe, Lituania

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Casa en Uzgiriai, Lituania
Casa
Uzgiriai, Lituania
Área 119 m²
Número de plantas 1
La granja Skuodo r. Žebrokos se vende. Actividad principal de la tenencia: producción de gan…
$334,210
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