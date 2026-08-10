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Locales comerciales en venta en Telsiu rajono savivaldybe, Lituania

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4 propiedades total found
Propiedad comercial 1 149 m² en Pabalve, Lituania
Propiedad comercial 1 149 m²
Pabalve, Lituania
Área 1 149 m²
Piso 1
Local comercial situado en la zona de Telšiai se venden. A un kilómetro de distancia. Los lo…
$52,169
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Propiedad comercial 71 m² en Telsiai, Lituania
Propiedad comercial 71 m²
Telsiai, Lituania
Área 71 m²
Piso 2
PRESENTACIÓN DE CORRECCIONES DE INVERSIONES!!! Los locales administrativos de 71,40 metros c…
$78,137
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Propiedad comercial 395 m² en Tryskiai, Lituania
Propiedad comercial 395 m²
Tryskiai, Lituania
Área 395 m²
PRESENTACIÓN DE COMERCIALES - PRODUCCIÓN - TIFÉN FIGURA EN Address: Bokšto g. 19, Trakai, T…
$54,487
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TekceTekce
Propiedad comercial 1 204 m² en Telsiai, Lituania
Propiedad comercial 1 204 m²
Telsiai, Lituania
Área 1 204 m²
Número de plantas 1
Pig farm for sale (currently empty). The farm can hold 1 000 pigs at a time. The price of t…
$70,069
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