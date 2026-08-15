Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Telsiu miesto seniunija
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Telsiu miesto seniunija, Lituania

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Telsiai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Telsiai, Lituania
Habitaciones 4
Área 87 m²
Piso 1/2
Vendido ELVE CON LOCAL HEAT GENERAL Ubicación: Telšiai, Luokės g. 41 • Superficie total de …
$55,845
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Telsiu miesto seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir