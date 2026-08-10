Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Taurakiemio seniunija
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Taurakiemio seniunija, Lituania

;
casas independientes
5
5 propiedades total found
Casa en Piliuona, Lituania
Casa
Piliuona, Lituania
Área 43 m²
Número de plantas 1
Casa de jardín "Pramprojektas", Piliuonos k., Valio g. 46 Información básica: • Parcela - 1…
$85,648
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Piliuona, Lituania
Casa
Piliuona, Lituania
Área 64 m²
Número de plantas 2
SALES SODO EN EL ÁREA DE PARQUE REGIONAL DE LOS MIEMBROS ¿Buscando paz, naturaleza y lugar …
$51,637
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Piliuona, Lituania
Casa
Piliuona, Lituania
Área 70 m²
Número de plantas 2
INVESTMENTE SU FUTURO - UNA CASA DE TWO-HOT HOLD CON UN LIQUID COUNTRY 8 ares parcela con u…
$64,423
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Casa en Dobilija, Lituania
Casa
Dobilija, Lituania
Área 83 m²
Número de plantas 2
Actuando con la resistencia de la vieja DOBIMENTA en la salvación de la zona del monte. 26KM…
$247,959
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Guogai, Lituania
Casa
Guogai, Lituania
Área 113 m²
Número de plantas 2
--------------------------------------------------------------------------------------------…
$45,474
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Taurakiemio seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir