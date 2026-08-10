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Propiedades residenciales en venta en Tauragnai eldership, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Ruzgiskes, Lituania
Casa
Ruzgiskes, Lituania
Área 93 m²
Número de plantas 1
Una casa ordenada y acogedora, rodeada de naturaleza, está esperando nuevos propietarios. El…
$277,646
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Casa en Klykiai, Lituania
Casa
Klykiai, Lituania
Área 764 m²
Número de plantas 2
Un acogedor y moderno centro de recreación en la orilla del lago, rodeado de un bosque madur…
$1,71M
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