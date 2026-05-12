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Casas con piscina en Venta en Svencioniu seniunija, Lituania

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Casa en Zadvarninkai, Lituania
Casa
Zadvarninkai, Lituania
Área 315 m²
Número de plantas 2
Una casa con un estanque, una casa totalmente reformada, una sauna, un salón de banquetes, u…
$202,878
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