Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Svencioniu seniunija
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Svencioniu seniunija, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa en Kniceriske, Lituania
Casa
Kniceriske, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
VENTA DE UN RETURO INDIVIDUAL EN ALGUNOS ESTADORES DE FAMILIA SU NATURALEZA ROAD OAZAS - TOD…
$126,364
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Bajorai, Lituania
Casa
Bajorai, Lituania
Área 123 m²
Exclusiva, en una casa de muy buen estado con amplia vivienda y mucha actividad creativa: Tu…
$147,520
Dejar una solicitud
Casa en Svencionys, Lituania
Casa
Svencionys, Lituania
Área 174 m²
Número de plantas 2
SLAYED, ACCEPTANCE OF LIFE EN TODOS LOS AÑOS, CON EL CANRANE DEL EFF IDEAL VARIANT FOR SECON…
$126,222
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Casa en Zadvarninkai, Lituania
Casa
Zadvarninkai, Lituania
Área 315 m²
Número de plantas 2
Una casa con un estanque, una casa totalmente reformada, una sauna, un salón de banquetes, u…
$202,878
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Svencionys, Lituania
Casa
Svencionys, Lituania
Área 118 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA EN EL CENTRO DE SVENCIONES! Aquellos que quieren vivir cómoda y espaciosa, mie…
$136,359
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Svencioniu seniunija, Lituania

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir