Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Svencioniu seniunija
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Svencioniu seniunija, Lituania

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 2 806 m² en Svencionys, Lituania
Propiedad comercial 2 806 m²
Svencionys, Lituania
Área 2 806 m²
Los locales no equipados se venden en una excelente ubicación, Lentupio g. 49, Švenčionys. E…
$40,406
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir