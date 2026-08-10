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Propiedades residenciales en venta en Svencioniu seniunija, Lituania

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Svencionys
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6 propiedades total found
Casa en Kniceriske, Lituania
Casa
Kniceriske, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
VENTA DE UN RETURO INDIVIDUAL EN ALGUNOS ESTADORES DE FAMILIA SU NATURALEZA ROAD OAZAS - TOD…
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Casa en Bajorai, Lituania
Casa
Bajorai, Lituania
Área 123 m²
Exclusiva, en una casa de muy buen estado con amplia vivienda y mucha actividad creativa: Tu…
$147,520
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Casa en Svencionys, Lituania
Casa
Svencionys, Lituania
Área 174 m²
Número de plantas 2
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Casa en Zadvarninkai, Lituania
Casa
Zadvarninkai, Lituania
Área 315 m²
Número de plantas 2
Una casa con un estanque, una casa totalmente reformada, una sauna, un salón de banquetes, u…
$202,878
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Apartamento 3 habitaciones en Svencionys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Svencionys, Lituania
Habitaciones 3
Área 56 m²
Piso 2/2
VENTA DE 3 CASTLE BUILDING IN LIGHT RENOVACIÓN PAID Švenčionys es una ciudad acogedora y v…
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Casa en Svencionys, Lituania
Casa
Svencionys, Lituania
Área 118 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA EN EL CENTRO DE SVENCIONES! Aquellos que quieren vivir cómoda y espaciosa, mie…
$136,359
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Tipos de propiedades en Svencioniu seniunija

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