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Casas en Venta en Svencioniu rajono savivaldybe, Lituania

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10 propiedades total found
Casa en Kniceriske, Lituania
Casa
Kniceriske, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
VENTA DE UN RETURO INDIVIDUAL EN ALGUNOS ESTADORES DE FAMILIA SU NATURALEZA ROAD OAZAS - TOD…
$126,364
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Casa en Zadvarninkai, Lituania
Casa
Zadvarninkai, Lituania
Área 315 m²
Número de plantas 2
Una casa con un estanque, una casa totalmente reformada, una sauna, un salón de banquetes, u…
$202,878
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Casa en Adutiskis, Lituania
Casa
Adutiskis, Lituania
Área 217 m²
Número de plantas 2
La casa individual de 217 metros cuadrados se vende en Klev.105/ str., Palanga. Amplia casa …
$278,233
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Bajorai, Lituania
Casa
Bajorai, Lituania
Área 123 m²
Exclusiva, en una casa de muy buen estado con amplia vivienda y mucha actividad creativa: Tu…
$147,520
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Casa en Svencionys, Lituania
Casa
Svencionys, Lituania
Área 174 m²
Número de plantas 2
SLAYED, ACCEPTANCE OF LIFE EN TODOS LOS AÑOS, CON EL CANRANE DEL EFF IDEAL VARIANT FOR SECON…
$126,222
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Casa en Sena Pasamine, Lituania
Casa
Sena Pasamine, Lituania
Área 745 m²
Número de plantas 2
Una casa acogedora y moderna con un excelente complejo recreativo está esperando a nuevos pr…
$1,03M
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Casa en Svencioneliai, Lituania
Casa
Svencioneliai, Lituania
Área 101 m²
Número de plantas 2
Casa de 6 metros cuadrados en venta en Švenčionėliai. Neat, en tiempos antiguos, pero bien …
$63,206
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Casa en Naujadvaris, Lituania
Casa
Naujadvaris, Lituania
Área 767 m²
Número de plantas 1
La casa de Naujadvaris Manor, situada en el distrito de Švenčionys, todavía tiene los elemen…
$346,632
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Casa en Svencioneliai, Lituania
Casa
Svencioneliai, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
SENT HOUSEHOLD with FARM BUILDINGs in SLAUGHTERHOUSES! En el distrito de Švenčioniai, 86 met…
$15,651
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Casa en Svencionys, Lituania
Casa
Svencionys, Lituania
Área 118 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA EN EL CENTRO DE SVENCIONES! Aquellos que quieren vivir cómoda y espaciosa, mie…
$136,359
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Parámetros de las propiedades en Svencioniu rajono savivaldybe, Lituania

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
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