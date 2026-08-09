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Locales comerciales en venta en Svencioniu rajono savivaldybe, Lituania

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4 propiedades total found
Propiedad comercial 3 274 m² en Sariai, Lituania
Propiedad comercial 3 274 m²
Sariai, Lituania
Área 3 274 m²
Piso 1
DESIGNATION OF INDIVIDUAL BUILDINGs, COMMERCIAL DESTINATION, STRATEGY IN A PROMOTING BASIS -…
$113,601
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Propiedad comercial 767 m² en Naujadvaris, Lituania
Propiedad comercial 767 m²
Naujadvaris, Lituania
Área 767 m²
Piso 1
La casa de Naujadvaris Manor, situada en el distrito de Švenčionys, todavía tiene los elemen…
$346,632
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Propiedad comercial 104 m² en Svencioneliai, Lituania
Propiedad comercial 104 m²
Svencioneliai, Lituania
Área 104 m²
Piso 1
DESIRING COMMERCIAL PREMISES IN THE CENTRAL GMBH! Una ubicación estratégicamente excelente v…
$113,969
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TekceTekce
Propiedad comercial 2 806 m² en Svencionys, Lituania
Propiedad comercial 2 806 m²
Svencionys, Lituania
Área 2 806 m²
Los locales no equipados se venden en una excelente ubicación, Lentupio g. 49, Švenčionys. E…
$40,406
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