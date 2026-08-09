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Apartamentos en venta en Svencioniu rajono savivaldybe, Lituania

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Apartamento 3 habitaciones en Svencionys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Svencionys, Lituania
Habitaciones 3
Área 56 m²
Piso 2/2
VENTA DE 3 CASTLE BUILDING IN LIGHT RENOVACIÓN PAID Švenčionys es una ciudad acogedora y v…
$75,239
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