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Propiedades residenciales en venta en Sveicarijos seniunija, Lituania

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Apartamento 4 habitaciones en Switzerland, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Switzerland, Lituania
Habitaciones 4
Área 108 m²
Piso 1/1
Modern A + + clase, 107 m 2 apartamentos de una sola planta en una casa doble con ~ 5-8 bar …
$286,232
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