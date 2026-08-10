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Propiedades residenciales en venta en Surviliskio seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sirutiskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Sirutiskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 2/5
SUBMITTED TO THE GENERAL TYPE IN THE SEATs of SODO G. ¡Previamente SETTLEMENT o DEPARTURE! …
$47,178
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Casa en Sirutiskis, Lituania
Casa
Sirutiskis, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
La casa residencial de piedra de 3 habitaciones en el pueblo de Sirutškis se vende y supervi…
$69,123
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