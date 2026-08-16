Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Suginčiai eldership
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Suginciai eldership, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Spieciunai, Lituania
Casa
Spieciunai, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 1
¡Vendido su casa con una baja de 4,48 ha de AGRICULTURA en las noticias! _ Gran, limpio, esp…
$68,868
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Ancenai, Lituania
Casa
Ancenai, Lituania
Área 200 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CALIDAD CASA INSTALLAADA EN EL CARRIAGE DEL EFER, BUTYTATIC K., MOLETAS R. Está co…
$637,348
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Suginciai eldership, Lituania

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir