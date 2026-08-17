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Propiedades residenciales en venta en Suderves seniunija, Lituania

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casas independientes
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9 propiedades total found
Casa en Riese, Lituania
Casa
Riese, Lituania
Área 195 m²
Número de plantas 2
Vendidos los hechizos, la casa de cristales QUARTERLY, ¡estamos jugando el hogar vivo! La ca…
$463,887
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Casa en Suderve, Lituania
Casa
Suderve, Lituania
Área 270 m²
Número de plantas 2
La casa se vende en dos plantas con un patio privado, terraza, sauna y casa de huéspedes adi…
$350,632
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Casa en Rastinenai, Lituania
Casa
Rastinenai, Lituania
Área 110 m²
Número de plantas 2
La casa de jardín se vende en RASTINA, calle Saulės, con 7,1 bar parcela. - - Sí. PRINCIPIOS…
$65,336
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Casa en Rastinenai, Lituania
Casa
Rastinenai, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 1
Una casa de madera con un terreno de 6 bares en la calle Saulės, Rastinėnai, Vilnius r. sav.…
$46,906
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Casa en Suderve, Lituania
Casa
Suderve, Lituania
Área 322 m²
Número de plantas 2
La construcción de una casa de ladrillo con 53 ares de parcela se vende en un edificio sin t…
$172,736
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Casa en Jurkiskes, Lituania
Casa
Jurkiskes, Lituania
Área 74 m²
Número de plantas 1
OPEN DOMESTIC DÍA - 16 de abril, de 19.00 a 20: 00. El registro previo es obligatorio por te…
$264,744
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TekceTekce
Casa en Izabeline, Lituania
Casa
Izabeline, Lituania
Área 134 m²
Número de plantas 2
LUZ Y ELLOW 2 HOUSEHOLD HOUSEHOLD with FIRST AND 22 ARM DISEASE Casa de 2 plantas, 1 planta …
$2
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Casa en Rastinenai, Lituania
Casa
Rastinenai, Lituania
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa de 5 habitaciones en venta en Rastiniai. Ofrecemos comprar una amplia y ligera casa de…
$127,523
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Casa en Grikieniai, Lituania
Casa
Grikieniai, Lituania
Área 189 m²
Número de plantas 2
DESCRIPCIÓN En Grikieniai, a sólo 17 km del centro de la ciudad de Vilnius, una acogedora ca…
$199,091
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