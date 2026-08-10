Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Smalininku seniunija
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Smalininku seniunija, Lituania

;
1 propiedad total found
Casa en Smalininkai, Lituania
Casa
Smalininkai, Lituania
Área 683 m²
Número de plantas 1
Fue a la vieja "escuela de la universidad", Sr., JURBARKO R. SAV. Maltesers - ciudad en el …
$347,791
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Smalininku seniunija, Lituania

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir