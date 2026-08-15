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Propiedades residenciales en venta en Skuodo rajono savivaldybe, Lituania

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6 propiedades total found
Casa en Lyksude, Lituania
Casa
Lyksude, Lituania
Área 315 m²
Número de plantas 2
VENDER 19 A. PR. AGUA MASCULINA (CON MEDIO AMBIENTE DE 2HA TIERRA) Y 18 PROCEDIMIENTOS DE AG…
$177,361
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Casa en Rukai, Lituania
Casa
Rukai, Lituania
Área 101 m²
Número de plantas 1
VENTA SODIUM - RACK, NATURE Y NATURE OF NATURE! ¿Buscas un lugar donde puedas escapar del bu…
$33,620
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Casa en Ylakiai, Lituania
Casa
Ylakiai, Lituania
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa en Ylakiai Skuodas distrito con una gran parcela, ambiente privado RUSSIAN OIL, POULTRY…
$52,596
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Casa en Skuodas, Lituania
Casa
Skuodas, Lituania
Área 180 m²
Número de plantas 2
15 ares plot with building in Skuodas, Kunigiskiο str. 14 En la ciudad de Skuodas, en un lug…
$45,213
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Casa en Mosedis, Lituania
Casa
Mosedis, Lituania
Área 81 m²
Número de plantas 1
Sending LIVE HAZARD GENERAL Ubicación: Skuodo r., Mosėdžio mstl. Shači.105/ g. • La parcela…
$46,091
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Casa en Gesalai, Lituania
Casa
Gesalai, Lituania
Área 132 m²
Número de plantas 2
VENTA INSTALLATED HOUSEHOLD FOR UNLESS VIDA. NAMAS UN HAUTE, CON MANDARDA Y TODO Ubicación:…
$74,080
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