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Casas con garaje en Venta en Sirvintu seniunija, Lituania

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Casa en Kalnalaukis, Lituania
Casa
Kalnalaukis, Lituania
Área 192 m²
Número de plantas 1
Una RESIDENCIA en una nueva RESIDENCIA LIVESTOCK G. SAVED STATUS. ¡El precio está indicado p…
$361 901
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