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Propiedades residenciales en venta en Sirvintu miesto seniunija, Lituania

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Sirvintos
3
3 propiedades total found
Casa en Kazliskiai, Lituania
Casa
Kazliskiai, Lituania
Área 172 m²
Número de plantas 2
Una casa acogedora y bonita de 172,29 metros cuadrados con una parcela atacada de 15 pulgada…
$136,798
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Casa en Kazliskiai, Lituania
Casa
Kazliskiai, Lituania
Área 183 m²
Número de plantas 2
Green, warm, spacious 182.90 sq. log house with 14.99 sq.m. land plot is sold in Širvintos. …
$169,917
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Casa en Sirvintos, Lituania
Casa
Sirvintos, Lituania
Área 103 m²
Número de plantas 1
VENTA DE MODERNUS DIZAIN SOBRE EL CARRIAGE SMART - Sus POILES Y COMFORT KASDIEN! PHARMACOLO…
$300,325
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