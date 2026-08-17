Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Distrito de Šilalė
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Distrito de Šilalė, Lituania

;
Silale
3
Casa Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Casa en Silale, Lituania
Casa
Silale, Lituania
Área 183 m²
Número de plantas 1
Construido para usted, completo al detalle - casa para aquellos que valoran la calidad Lakš…
$349,983
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Kvedarna, Lituania
Casa
Kvedarna, Lituania
Área 418 m²
Número de plantas 2
La casa de 6 apartamentos se vende. The house of K. Jaunius street, Šilale district Hay una…
$23,186
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Silale, Lituania
Casa
Silale, Lituania
Área 134 m²
Número de plantas 2
Amplia casa de dos plantas en Silale - un gran lugar para su familia! En la ciudad de Šilal…
$63,112
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
It Is RealtyIt Is Realty
Casa en Vingininkai, Lituania
Casa
Vingininkai, Lituania
Área 215 m²
Número de plantas 2
Casa militar en Vingininkai: Cuando el espacio se convierte en una ventaja, no una preocupac…
$103,665
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Burkenai, Lituania
Casa
Burkenai, Lituania
Área 127 m²
Número de plantas 1
LOCAL INDIVIDUAL - HOUSEHOLD HOUSEHOLD AT THE HOUSEHOLD POINT BURKER ¿Está buscando un luga…
$87,875
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Silale, Lituania
Casa
Silale, Lituania
Área 133 m²
Número de plantas 1
Una casa luminosa y económica se vende en el centro de la ciudad de Šilalė. Casa - totalment…
$214,518
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Casa en Kvedarna, Lituania
Casa
Kvedarna, Lituania
Área 189 m²
Número de plantas 2
Una casa espaciosa con una gran parcela en la Casa Respiratoria - un gran lugar para su casa…
$48,691
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Palentinis, Lituania
Casa
Palentinis, Lituania
Área 160 m²
Número de plantas 1
SALE OF HOUSEHOLD with PARTs of APDAILA SILALS R. SAV., PALENTIO K. GENERAL: - área total -…
$45,588
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Parámetros de las propiedades en Distrito de Šilalė, Lituania

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir