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Casas en Venta en Silales kaimiskoji seniunija, Lituania

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Casa en Burkenai, Lituania
Casa
Burkenai, Lituania
Área 127 m²
Número de plantas 1
LOCAL INDIVIDUAL - HOUSEHOLD HOUSEHOLD AT THE HOUSEHOLD POINT BURKER ¿Está buscando un luga…
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Casa en Vingininkai, Lituania
Casa
Vingininkai, Lituania
Área 215 m²
Número de plantas 2
Casa militar en Vingininkai: Cuando el espacio se convierte en una ventaja, no una preocupac…
$103,665
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