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Propiedades residenciales en venta en Senuju Traku seniunija, Lituania

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casas independientes
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4 propiedades total found
Casa en Sventininkai, Lituania
Casa
Sventininkai, Lituania
Área 278 m²
Número de plantas 2
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$460,646
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Casa en Antaniskes, Lituania
Casa
Antaniskes, Lituania
Área 181 m²
Número de plantas 2
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$558,347
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Casa en Pilialaukis, Lituania
Casa
Pilialaukis, Lituania
Área 128 m²
Número de plantas 2
"Trakai Valley" - ¡Tu ciudad familiar! El nuevo pueblo de 150 casas ha establecido su propio…
$352,195
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 126 m²
Número de plantas 1
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$461,678
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