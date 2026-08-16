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Propiedades residenciales en venta en Semeliskiu seniunija, Lituania

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1 propiedad total found
Casa en Aleksandrava, Lituania
Casa
Aleksandrava, Lituania
Área 44 m²
Número de plantas 2
Su casa de vacaciones en la orilla del lago, con un territorio privado cerrado con enormes v…
$108,975
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