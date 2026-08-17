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Casas en Venta en Samylu seniunija, Lituania

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6 propiedades total found
Casa en Gervenupis, Lituania
Casa
Gervenupis, Lituania
Área 43 m²
Número de plantas 1
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Casa en Samylai, Lituania
Casa
Samylai, Lituania
Área 110 m²
Número de plantas 2
¿Buscando paz y refugio natural cerca de la laguna Kaunas????? 9.39 es parcela agrícola en …
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Casa en Gervenupis, Lituania
Casa
Gervenupis, Lituania
Área 63 m²
Número de plantas 1
VENTA DE SODO HOUSEHOLD with INSTALLATED FIRST and SEPARATE VASARNAMIS PARK OF THE FIRST Wes…
$117,736
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Casa en Dubravai, Lituania
Casa
Dubravai, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa con sauna en zona cerrada - Dubrav, distrito de Kaunas ¿Buscas un lugar para…
$61,124
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Casa en Gervenupis, Lituania
Casa
Gervenupis, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
¡Tu, ECONÓMICA, NUEVA CONSTRUCCIÓN CASA DE BUENA! Un gran lugar tranquilo para la venta es …
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Casa en Slienava, Lituania
Casa
Slienava, Lituania
Área 41 m²
Número de plantas 1
Vendido tu sodio en el negocio. Una casa de madera de nueva construcción es ideal para un ve…
$64,715
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