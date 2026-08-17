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Casas en Venta en Sakiu rajono savivaldybe, Lituania

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Casa en Versiai, Lituania
Casa
Versiai, Lituania
Área 128 m²
Número de plantas 1
Vendido su casa en la casa, este RAJONE - €30 000! ¿Buscas un lugar donde puedas construir …
$34,722
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Casa en Kudirkos Naumiestis, Lituania
Casa
Kudirkos Naumiestis, Lituania
Área 133 m²
Número de plantas 2
Una buena casa en venta en Kudirkos Naumiel cerca del centro.. Excelente acceso a todas las …
$31,804
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Casa en Grinaiciai, Lituania
Casa
Grinaiciai, Lituania
Área 117 m²
Número de plantas 2
Una gran parcela con una casa se vende en el distrito de Šakiai! ¡Gran familia, grandes cas…
$20,514
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