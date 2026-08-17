Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Sakiu rajono savivaldybe
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Sakiu rajono savivaldybe, Lituania

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Gelgaudiskis, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Gelgaudiskis, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 2/2
Apartamento de dos habitaciones en alquiler en Gagaudis Taikos str. 70 Shakky Ray. - ¿Buscan…
$25,394
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sakiu rajono savivaldybe, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir