Locales comerciales en venta en Rumsiskiu seniunija, Lituania

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Propiedad comercial 74 m² en Juodiskes, Lituania
Propiedad comercial 74 m²
Juodiskes, Lituania
Área 74 m²
Piso 1
VENTA DE BUVUSI FERMA EN ROMANIA Una espaciosa parcela de 1,5694 ha con edificios en Rumšiš…
$33,607
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