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Casas en Venta en Rudamina Eldership, Lituania

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Casa en Parapijoniskes, Lituania
Casa
Parapijoniskes, Lituania
Área 104 m²
Número de plantas 1
VENTA DE INOVATISE CONSTRUCCIÓN, ESPACIO Y ACTIVIDAD DISTRIBUIDO, A + + CLASE DE ENERGÍA NAM…
$217,250
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Casa en Parapijoniskes, Lituania
Casa
Parapijoniskes, Lituania
Área 114 m²
Número de plantas 1
VENTA DE INOVATISE CONSTRUCCIÓN, ESPACIO Y ACTIVIDAD DISTRIBUIDO, A + + CLASE DE ENERGÍA NAM…
$229,057
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Casa en Sveicarai, Lituania
Casa
Sveicarai, Lituania
Área 29 m²
Número de plantas 2
VENTA DE NAMAS EN LA ESFERA DE SEGURIDAD! ¿Buscando un lugar que no sólo podría ser tu hoga…
$45,506
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Parapijoniskes, Lituania
Casa
Parapijoniskes, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 2
Póngase en el color de la casa - en el ambiente común, vivo, por lo que ha sido valorado una…
$348,320
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Casa en Kalviskes, Lituania
Casa
Kalviskes, Lituania
Área 69 m²
Número de plantas 1
Un garaje de casi 69 metros cuadrados. m. se vende en Vietė g. 2, Kalviškiu kalba, Rudaminos…
$45,588
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