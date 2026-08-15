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Casas en Venta en Rokiskio miesto seniunija, Lituania

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Rokiskis
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Casa en Rokiskis, Lituania
Casa
Rokiskis, Lituania
Área 243 m²
Número de plantas 2
Enviar UNIQUE NAMAS 5 CAUSES J. BASANAVIUS G. 15, ROXIC! En 1982, construcción, entorno tra…
$101,828
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Casa en Rokiskis, Lituania
Casa
Rokiskis, Lituania
Área 98 m²
Número de plantas 2
VENTA DE 4 CAMERA NAMAS G. ROLLING! 1967, construcción, ambiente tranquilo e infraestructur…
$52,670
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Casa en Rokiskis, Lituania
Casa
Rokiskis, Lituania
Área 183 m²
Número de plantas 1
CASA SODYBA CON 53.36 SECCIÓN A. FUENTES R. ________________________________________________…
$283,867
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