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Casas en Venta en Ringaudu seniunija, Lituania

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11 propiedades total found
Casa en Poderiskiai, Lituania
Casa
Poderiskiai, Lituania
Área 132 m²
Número de plantas 1
VENTA DE UN HAUTE, A + + ENERGY PERFORMANCE CLASES, 132,27 KV.M y 8,01 WARS!! NAMO PRINCIPLE…
$277,467
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Casa en Poderiskiai, Lituania
Casa
Poderiskiai, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 1
Un NUEVO HOUSEHOLD K., ¡DAMBAVOS G! SITUACIÓN DE LA CASA, A + CLASES DE ENERGÍA, 105 KV.M, …
$230,754
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Casa en Ringaudai, Lituania
Casa
Ringaudai, Lituania
Área 408 m²
Número de plantas 2
¡Venta de namas en anillos! - Sí. PRINCIPIOS: - Cerca de las reservas Kamša; - Calle Pivati …
$305,930
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Ringaudai, Lituania
Casa
Ringaudai, Lituania
Área 294 m²
Número de plantas 2
SENT SPREADS AND HOUSEHOLD HOUSEHOLD with a SEPARATE FARM BUILDING MAY BE LESS. Se vende una…
$347,142
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Casa en Pypliai, Lituania
Casa
Pypliai, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%) …
$276,556
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Casa en Gaizeneliai, Lituania
Casa
Gaizeneliai, Lituania
Área 234 m²
Número de plantas 2
Enviando un LOGBOOK INDIVIDUAL con STRENGTHS BUILDING IN THE CAPACITY OF THE BIRDS. Hay una…
$450,289
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Casa en Pypliai, Lituania
Casa
Pypliai, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
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Casa en Ringaudai, Lituania
Casa
Ringaudai, Lituania
Área 246 m²
Número de plantas 2
VA QUALITY INSTALLATED HOUSEHOLD with COMPONENTS AND BUILDING TECHNIQUES! = = = = = = = = =…
$449,810
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Casa en Noreikiskes, Lituania
Casa
Noreikiskes, Lituania
Área 345 m²
Número de plantas 3
¿Deberías estar bien en el techo de la casa, en el segundo piso de la ciudad? Vendido en un …
$252,726
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Casa en Noreikiskes, Lituania
Casa
Noreikiskes, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 2
VENTA A LA INSTALLACIÓN COMPLETA, EL 3 CAMBIO DE ANGLE POINT CON ANGLE OTHER NEEDS. OCCUPATI…
$246,480
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Casa en Ringaudai, Lituania
Casa
Ringaudai, Lituania
Área 187 m²
Número de plantas 2
VENTA DE NAMAS EN RNGAUJUS 186,98 m2. Buenas noches. RESPUESTA, INSTALLATED FIRST. Puertas a…
$279,344
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