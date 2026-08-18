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Casas en Venta en Raseiniu rajono savivaldybe, Lituania

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9 propiedades total found
Casa en Vidukle, Lituania
Casa
Vidukle, Lituania
Área 51 m²
Número de plantas 2
Una casa abandonada de 50,70 metros cuadrados con una parcela de tenencia del siglo 19, Šilo…
$17,361
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Casa en Ariogala, Lituania
Casa
Ariogala, Lituania
Área 31 m²
Número de plantas 1
Una gran parcela de 17,22 ar con edificios en venta en Girkalnis ciudad Para aquellos que b…
$11,477
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Casa en Virgainiai, Lituania
Casa
Virgainiai, Lituania
Área 174 m²
Número de plantas 2
PARKYDAM 173,94 KV. HOUSEHOLD with FARM BUILDING AND TYPE Sólo ~ 1,5 KM A los MAGISTROS A1,…
$78,833
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa en Sarkaimys, Lituania
Casa
Sarkaimys, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 1
SLAYOUT of ONE TYPE OF SECOND TRAFFIC with SKILL 0,9683 HA, RADIO R. Una parcela espaciosa …
$21,802
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Casa en Raseiniai, Lituania
Casa
Raseiniai, Lituania
Área 109 m²
Número de plantas 1
Vendido NO COMPLETO POR LA CONSTRUCCIÓN DE CASOS EN ESFERAS, STONAS, ACQUISICIÓN DÍAS CON SK…
$63,762
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Casa en Raseiniai, Lituania
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Raseiniai, Lituania
Área 153 m²
Número de plantas 1
VENTA DE USTEDES Y LUZ, 1 CASA CON MANARDA EN LA CASA Biomasa - ciudad en el municipio de R…
$133,349
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Milasaiciai, Lituania
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Milasaiciai, Lituania
Área 129 m²
Número de plantas 2
¡Asesino DOMESTICO CON SKIN 28! ¡Página familiar! ------ Una hermosa casa con un mansard y …
$42,894
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Casa en Baukiai, Lituania
Casa
Baukiai, Lituania
Área 85 m²
Número de plantas 1
VENTA CASA BLANCA EN CASA SUBMITTED PROCEDURE, REVISED, HISTORY AND YOU SOCIAL MAXIMUM DECLA…
$265,548
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Casa en Virgainiai, Lituania
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Virgainiai, Lituania
Área 104 m²
Número de plantas 1
CASA EN TRANSACCIONES, RAE RAJ. ------ La casa de piedra de una planta en venta en Virginia.…
$25,073
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