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Locales comerciales en venta en Raseiniu rajono savivaldybe, Lituania

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Propiedad comercial 722 m² en Ramonai, Lituania
Propiedad comercial 722 m²
Ramonai, Lituania
Área 722 m²
Piso 1
VENTA DE CEREALS CON AUDIBLE RAMEN K.SAV. Ramons - pueblo en el municipio de Raseiniai, a 2…
$69,558
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Propiedad comercial 419 m² en Raseiniai, Lituania
Propiedad comercial 419 m²
Raseiniai, Lituania
Área 419 m²
Piso 1
A1 road, Klaipeda - Kaunas - Vilnius, de Klaipeda a Kaunas side, Raseiniai district, Ariogal…
$202,878
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Propiedad comercial 385 m² en Sujainiai, Lituania
Propiedad comercial 385 m²
Sujainiai, Lituania
Área 385 m²
Piso 1
VENTA DE HOUSEHOLD EN AUTOSTRADE VILNIUS - CRUDE, RAE RAJ. - Sí. El café está situado cerca …
$296,319
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