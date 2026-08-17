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Casas en Venta en Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania

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Casa en Radviliskis, Lituania
Casa
Radviliskis, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA EN RADVILE, MAIRONIC GATV La casa de una planta se vende con ático sin igual, …
$64,939
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Casa en Baisogala, Lituania
Casa
Baisogala, Lituania
Área 140 m²
Número de plantas 2
PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS EN BAISOGEN CON UN DISEÑO MAXIMICO ------------ Una hermosa casa…
$87,843
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Casa en Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania
Casa
Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania
Área 69 m²
Número de plantas 1
La granja fue construida en 1890, se encuentra en la parte suroeste de Radvili š kio, en: š …
$13,262
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Casa en Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania
Casa
Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 1
La granja fue construida en 1981 y se encuentra en la parte suroeste de Radvili š kio, bajo:…
$11,877
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