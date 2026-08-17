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Propiedades residenciales en venta en Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania

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Radviliskis
4
9 propiedades total found
Casa en Radviliskis, Lituania
Casa
Radviliskis, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA EN RADVILE, MAIRONIC GATV La casa de una planta se vende con ático sin igual, …
$64,939
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Apartamento 2 habitaciones en Baisogala, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Baisogala, Lituania
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 1/1
VENTA DE 2 CABLES. Dos apartamentos - 2 habitaciones y 1 habitación - en el mismo edificio e…
$11,735
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Apartamento 2 habitaciones en Palonai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Palonai, Lituania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Piso 1/1
Apartamento de 2 habitaciones en venta en un tranquilo pueblo de Palanga. El apartamento est…
$5,681
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Radviliskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Radviliskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 58 m²
Piso 1/3
SALES 3 K. PERO EN ROAD, RADVILIŠKIS R. PRINCIPIOS: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Apartamento …
$19,121
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Apartamento 3 habitaciones en Radviliskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Radviliskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 56 m²
Piso 2/2
Apartamento de 3 habitaciones en lugar tranquilo - Pociūnú kalba, Radviliškio r. o. Amplio a…
$15,296
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Apartamento 2 habitaciones en Radviliskis, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Radviliskis, Lituania
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 4/4
Apartamento de 2 habitaciones en venta en Radviliškis, Naujoji str. 8 Apartamento de 2 habi…
$40,576
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Baisogala, Lituania
Casa
Baisogala, Lituania
Área 140 m²
Número de plantas 2
PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS EN BAISOGEN CON UN DISEÑO MAXIMICO ------------ Una hermosa casa…
$87,843
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Casa en Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania
Casa
Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania
Área 69 m²
Número de plantas 1
La granja fue construida en 1890, se encuentra en la parte suroeste de Radvili š kio, en: š …
$13,262
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Casa en Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania
Casa
Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania
Área 59 m²
Número de plantas 1
La granja fue construida en 1981 y se encuentra en la parte suroeste de Radvili š kio, bajo:…
$11,877
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Tipos de propiedades en Radviliskio rajono savivaldybe

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Radviliskio rajono savivaldybe, Lituania

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