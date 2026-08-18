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Apartamentos en venta en Prienu seniunija, Lituania

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Prienai
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Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 66 m²
Piso 1/4
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Apartamento 4 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 4
Área 69 m²
Piso 1/4
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$147,106
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Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 81 m²
Piso 3/4
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$135,511
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 105 m²
Piso 1/4
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$172,379
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Apartamento 2 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 2
Área 33 m²
Piso 3/5
Acogedor y cálido apartamento en alquiler en Prienai en la costa de Nemunas! PRINCIPIOS: • …
$112,639
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Apartamento 2 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 2
Área 45 m²
Piso 4/4
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$83,470
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 3/4
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$118,942
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Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
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Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 81 m²
Piso 4/4
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$134,973
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Apartamento 4 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 4
Área 77 m²
Piso 4/4
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$152,593
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Apartamento 2 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 5/5
! Apartamento con instalación completa! ■ CUADRO ¿Alguna vez has soñado con vivir alrededor …
$153,858
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