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Locales comerciales en venta en Priekules seniunija, Lituania

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Propiedad comercial 130 m² en Rokai, Lituania
Propiedad comercial 130 m²
Rokai, Lituania
Área 130 m²
Piso 1
ACCESO INDIVIDUAL A PREMISAS COMMERCIALES EN ROCKS -----------------------------------------…
$144,913
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Agencia
Capital
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