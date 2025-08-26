Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Pilviskiu seniunija
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Pilviskiu seniunija, Lituania

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Padurpinycys, Lituania
Casa
Padurpinycys, Lituania
Área 122 m²
Número de plantas 1
La casa se vende con edificios de granja, una amplia parcela de 20 ares de tierra en Pilvišk…
$60,832
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pilviskiu seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir