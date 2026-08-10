Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Pelednagiu seniunija
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Pelednagiu seniunija, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa en Labunava, Lituania
Casa
Labunava, Lituania
Área 134 m²
Número de plantas 2
Casa vendida en el distrito de Labunava Kėdainiai en un lugar tranquilo, cerca del estanque …
$88,337
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Beinaiciai, Lituania
Casa
Beinaiciai, Lituania
Área 330 m²
Número de plantas 2
Enviando al espacio 2 LIVESTOCK HOUSEHOLD BEINEA K., BODANT R. Una casa muy espaciosa, de d…
$137,574
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Labunava, Lituania
Casa
Labunava, Lituania
Área 311 m²
Número de plantas 1
Una casa acogedora, limpia y bien equipada en venta en un lugar tranquilo y hermoso en Latbū…
$160,469
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pelednagiu seniunija, Lituania

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir