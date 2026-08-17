Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Pasvalio rajono savivaldybe
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Pasvalio rajono savivaldybe, Lituania

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 389 m² en Pazasai, Lituania
Propiedad comercial 1 389 m²
Pazasai, Lituania
Área 1 389 m²
Piso 1
El complejo de dos edificios se vende - granja y construcción - granero Pasvalio r., en Dere…
$18,235
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir