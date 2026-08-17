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Apartamentos en venta en Pasvalio rajono savivaldybe, Lituania

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Apartamento 3 habitaciones en Pasvalys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Pasvalys, Lituania
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 1/2
VENTA SPREADS Y USTEDES 3 CASTLE PERO, BEGINES G. 107, SAVINGS! ¿Busca vivienda cómoda, econ…
$60,261
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