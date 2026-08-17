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Propiedades residenciales en venta en Pasvalio rajono savivaldybe, Lituania

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Pasvalys
3
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pasvalys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Pasvalys, Lituania
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 1/2
VENTA SPREADS Y USTEDES 3 CASTLE PERO, BEGINES G. 107, SAVINGS! ¿Busca vivienda cómoda, econ…
$60,261
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Casa en Pasvalys, Lituania
Casa
Pasvalys, Lituania
Área 39 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en un tranquilo y hermoso pueblo de Pushaloto, distrito de Pasvalys. La pa…
$17,390
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Casa en Pasvalys, Lituania
Casa
Pasvalys, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 2
Vendido en el barco. Estos lugares vivientes: la naturaleza ambiental de los cascos vivos, u…
$77,385
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Pumpenai, Lituania
Casa
Pumpenai, Lituania
Área 66 m²
Número de plantas 1
Enviando a la antigua RAJ, PUBER MSTL, MAJOR G. NAMAS NETOLI MIESTEL CENTRE, ASPHALTOUS PRIC…
$22,224
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