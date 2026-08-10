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Casas en Venta en Papilio seniunija, Lituania

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Casa en Kvetkai, Lituania
Casa
Kvetkai, Lituania
Área 58 m²
Número de plantas 2
¡Basando en la tierra de 20 kilómetros! ¿Buscando una acogedora casa con jardín, un edifici…
$17,280
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Casa en Skrebiskiai, Lituania
Casa
Skrebiskiai, Lituania
Área 145 m²
Número de plantas 2
Vendió su casa en el principe. LIEPAS EN EL GATH - ESTADO 1989. Comunicaciones - ELECTRA, WA…
$55,734
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