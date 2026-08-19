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Casas en Venta en Panevezio rajono savivaldybe, Lituania

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10 propiedades total found
Casa en Kaubariskis, Lituania
Casa
Kaubariskis, Lituania
Área 29 m²
Número de plantas 1
VENTA DE SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 AÑOS (Llevando ha…
$17,915
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Casa en Staniunai, Lituania
Casa
Staniunai, Lituania
Área 397 m²
Número de plantas 2
SUBMITTED BUILDINGs with PRIVATE LOCATION OF LAND 16.95 A, SEAT RAJ. - DIVERSIFICACIÓN GRATI…
$230,322
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Casa en Butkiskiai, Lituania
Casa
Butkiskiai, Lituania
Área 84 m²
Número de plantas 1
¡La casa donde empieza tu nueva historia! Esquina tranquila en el distrito de Panevėžys - 84…
$103,178
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Vainoriai, Lituania
Casa
Vainoriai, Lituania
Área 83 m²
Número de plantas 1
VENTA DE SOFTWARE EN FEED RAJ., Siempre K. NAM CONSTRUCIDO DE FERTILIZES, EXPLORATORY COLUMN…
$29,367
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Casa en Staniunai, Lituania
Casa
Staniunai, Lituania
Área 642 m²
Número de plantas 2
SENT TO THE HOUSEHOLD IN ERDGE SLAUGHTERHOUSE, ROLLING G., STANDARDS, COMBINED with the SPAC…
$309,649
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Casa en Daukniskiai, Lituania
Casa
Daukniskiai, Lituania
Área 68 m²
Número de plantas 2
SODO NAM TO SOUTH SWITZERLAND with SKY 12.2 A - A LOCAL FOR Your POILSION! No tome una decis…
$41,437
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TekceTekce
Casa en Butkiskiai, Lituania
Casa
Butkiskiai, Lituania
Área 84 m²
Número de plantas 1
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$102,070
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Casa en Naujamiestis, Lituania
Casa
Naujamiestis, Lituania
Área 272 m²
Número de plantas 2
Envío de HAZARD V. KUDIKOS EN GATV, NUEVA, LA ÚLTIMA RAJ. NAMAS TWO FEEDINGSTUFFS, WHOLESALE…
$171,998
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Casa en Pamarliskiai, Lituania
Casa
Pamarliskiai, Lituania
Área 200 m²
Número de plantas 1
VENTA DE UN LIQUID CON PAMATS REGISTROS, PROYECTO NAMO, AUTHORISACIÓN DE CONSTRUCCIÓN! En un…
$76,805
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Casa en Debikonys, Lituania
Casa
Debikonys, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 1
VENTA DE SOFTWARE AL DEBINARIO K. En la mañana. Debickonys - un pequeño pueblo cerca de Ram…
$44,415
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Parámetros de las propiedades en Panevezio rajono savivaldybe, Lituania

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con Piscina
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